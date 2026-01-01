Областният управител на Търговище Илко Илиев инициира работна среща заради проблем с отглеждането на голям брой кучета в търговищкото село Бистра.

В търсене на законосъобразно решение на проблема в селото са били областният управител и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Николай Тошев, съобщават от пресцентъра на областната администрация.

На място са обсъдени ситуацията в населеното място, постъпилите сигнали и възможностите за предприемане на последващи действия в рамките на действащото законодателство.

След разговорите областният управител е предложил през следващата седмица да бъде организирана нова работна среща с участието на юристи, представляващи различните страни, както и на компетентните институции. Целта е да бъдат разгледани подробно правните възможности и да бъдат набелязани конкретни последващи действия за разрешаване на проблема, посочват от администрацията.

До инициативата на областния управител се стигна на фона на продължаващото напрежение сред жителите на Бистра заради отглеждането на десетки кучета в селото. Жители на населеното място излязоха на протест с искане институциите да предприемат мерки, а животните да бъдат преместени на подходящо място извън пределите на селото.

По-рано във връзка с постъпили сигнали представители на Община Търговище и ОДБХ извършиха съвместна проверка на два частни имота и един общински терен. В двата частни имота бе установено, че се отглеждат общо 73 кучета.

Проверката тогава показа още, че животните са с поставени микрочипове и ветеринарномедицински паспорти. Констатирани бяха несъответствия между част от данните в паспортите и информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, заради което на собствениците бяха дадени предписания за отстраняването им. Други по-рано дадени предписания за премахване на кучешки къщички, разположени върху общински терен, са били вече изпълнени.

За животните се грижи сдружение с нестопанска цел „Лъки и приятели“. От организацията заявяват готовност да бъде намерен подходящ терен извън населеното място, където кучетата да бъдат преместени и да продължат да бъдат обгрижвани. До момента обаче такова решение не е намерено.

Съгласно действащото законодателство самият брой на отглежданите животни не е основание за тяхното отнемане или за забрана за отглеждането им. Проверките могат да установяват спазването на ветеринарномедицинските изисквания, условията за отглеждане, изискванията за обществения ред и изпълнението на дадените предписания.

„Проблемът в село Бистра е важен и не бива да остава без решение. Необходимо е да бъдат разгледани всички възможности, които действащото законодателство позволява, като се отчетат интересите както на жителите на населеното място, така и изискванията за хуманно отношение към животните.

Затова ще потърсим експертното мнение на юристите и на всички компетентни институции. Целта ни е да намерим законосъобразно и устойчиво решение на създалата се ситуация“, каза областният управител Илко Илиев.

Предстоящата среща с участието на юристи и компетентни институции цели тъкмо да изясни правните възможности и да осигури координиран подход за решаване на проблема, който предизвика напрежение сред жителите на село Бистра, допълват от областната администрация.