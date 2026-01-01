Тялото на един човек от потъналия край Гирне, в северната част на Кипър, пътнически кораб е било открито, с което броят на загиналите при инцидента нарасна до девет, съобщи турският информационен сайт „Хаберлер“.

Кораб с 279 души на борда се преобърна край Кипър, има жертви (ВИДЕО)

Изданието се позовава на изявление на премиера на признатата единствено от Турция Севернокипърската турска република (СРСК) Юнал Юстел, който е заявил, че тялото е открито в резултат на продължаващите операции по издирването на общо 20-те изчезнали след преобръщането на кораб в неделя.

„Останките на кораба са били локализирани на около 550 метра дълбочина в резултат на търсенето, извършено с турския спасителен кораб „Алемдар“ (Alemdar). От преобърналия се ферибот „Фило Джет“ (Filo Jet) бяха спасени 241 души, намерени са телата на осем загинали, а акцията по издирването на останалите 20 изчезнали продължава“, е съобщил Юстел пред медията.

Той е посетил близките на изчезналите, които чакат на пристанището в Гирне и ги е информирал за последните развития в спасителната операция, след което е направил изявление пред медиите. По думите му поради голямата дълбочина заснемането и издирвателно-спасителните дейности се извършват при изключително трудни условия, но екипите работят с пълна ангажираност към мисията.

„Мъката ни е голяма и трудно може да се опише. Болката на семействата е и наша болка, тяхното страдание е страдание за всички нас“, цитира думите му „Хаберлер“.

На фона на трагедията и започналото разследване, министърът на обществените работи и транспорта на СКТР Ерхан Аръклъ е бил освободен от длъжност, информира „Хаберлер“, като уточни, че решението за освобождаването на Аръклъ е взето от министър-председателя Юстел. Според официалното съобщение мярката е предприета с цел осигуряване на безпристрастното и прозрачно протичане на разследването.

Пътническият кораб, изпълняващ курсове по линията между пристанище Гирне и турското пристанище Ташуджу в Мерсин, започна да се пълни с вода откъм носа малко след като отплува от Гирне в неделя по обед.

При опита си да се върне обратно в пристанището на Кирения корабът се преобърна. От него първоначално бяха спасени 241 души, намерени бяха телата на осем загинали, а за 20 изчезнали бе започната издирвателна операция.