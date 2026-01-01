Голямо количество контрабандни стоки, задържани при митнически проверки, е унищожено във Варна. Стоките са съдържали вещества с неустановен произход и са били без необходимите сертификати и придружаващи документи, което според митническите власти крие сериозен риск за здравето на хората.
За последните три месеца митническите служители във Варна са задържали над 240 000 артикула. Само през юли и август, при засиления контрол на територията на дирекция „Митница Варна“, са спрени над 82 600 артикула при опит за незаконното им въвеждане в страната без знанието и разрешението на митническите органи.
От митническата администрация определят тези случаи като квалифицирана контрабанда.
Проверките се извършват в тясно взаимодействие с различни институции. Основната цел е опасните и незаконно внесени стоки да бъдат задържани още на границата, преди да достигнат до търговската мрежа и потребителите.
През последните месеци митническите служители във Варна отчитат сериозни резултати и при други проверки. Сред задържаните стоки са и контрабандни акцизни изделия, като при една от проверките през юли бяха открити 152 600 къса цигари, укрити в специално изградени тайници в три автомобила.