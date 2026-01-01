Митническите служители от Териториална дирекция „Митница Варна“ задържаха 5483 контрабандни и „маркови“ артикула при проверка на контейнер с китайски стоки.

Контейнерът е пристигнал по море. По документи той е съдържал групажни стоки от Китай, предназначени за внос в България, съобщиха от Агенция „Митници“. След анализ на риска служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ селектирали контейнера за щателна проверка.

При проверката митническите инспектори открили 5333 недекларирани стоки за бита. Сред тях има домакински уреди – тенджери и тигани, легла за домашни любимци и стелки за автомобили.

В контейнера са открити и 150 декларирани калъфи за волани, върху които има изображения на защитена световноизвестна марка. Недекларираните 5333 стоки са задържани. По случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

150-те артикула със защитена марка също са иззети. Това е направено в изпълнение на европейския Регламент 608/2013 за защита на правата върху интелектуалната собственост. За тях ще бъде уведомен притежателят на съответната търговска марка.

Само от началото на юни митническите служители от ТД „Митница Варна“ са задържали 77 301 контрабандни артикула и 4521 метра плат при засиления митнически контрол и щателните проверки.

Иззети са и общо 82 355 стоки с обозначения на световни марки заради нарушения на права върху интелектуалната собственост.

Сред задържаните стоки има големи количества текстилни изделия, облекла, обувки, стоки за бита, детски играчки и аксесоари.

Нарушенията са установени при проверки на пратки със стоки от Китай и Турция.