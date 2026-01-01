Народният представител Димитър Аврамов е дал съгласие за продължаване на наказателно производство пред Върховния касационен съд (ВКС) по постъпилото искане от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за сваляне на неговия имунитет. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова в рамките на пленарното заседание.

В парламента е внесено искане за сваляне на имунитета на депутат заради търговия с влияние

Вчера временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител с иницили Д.А. по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

С присъда на Апелативен съд – София от октомври 2025 г. е отменена присъда на Софийския градски съд в оправдателната част и депутатът е признат за виновен за извършено в съучастие с друго лице престъпление – търговия с влияние, като в останалата осъдителна част присъдата е потвърдена, посочиха от държавното обвинение.

Присъдата на Апелативен съд – София е обжалвана пред ВКС.