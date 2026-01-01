Софийският градски съд (СГС) разреши на прокурор от Софийската градска прокуратура да издаде европейски заповеди за арест за двамата обвиняеми за палежа на 11 антени на сателитната система Starlink в обект край София.

Обвиняемите са Зека Ислам и Тирпан Бейтулла, родени през 2007 г. в Германия. До момента издирването им не е дало резултат, съобщи прокурорът по делото и поиска налагането на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По данни на прокуратурата двамата са били в България за няколко часа. След палежа те са се придвижили с автомобил с германска регистрация в посока Сърбия. Прокурорът посочи, че има доказателства за съпричастността им към престъплението, и настоя за издаването на европейските заповеди за арест с аргумента, че съществува реална опасност да се укрият или да извършат друго престъпление.

В съдебното заседание беше посочено, че двамата са използвали ръкавици и маски. Според прокуратурата времето на влизането им в България и последвалото им оттегляне съответства на записите от камерите.

Защитата оспори обвиненията с аргумента, че самоличността на двамата не може да бъде установена от видеозаписите.

След тайно съвещание съдът прие, че Зека Ислам и Тирпан Бейтулла са привлечени като обвиняеми за тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда от 3 до 12 години лишаване от свобода.

Според съдебното определение три от антените са изгорели до основи, две са частично изгорели, а други три също са били засегнати. Съдът посочи и опасността пожарът да се разпространи върху други имоти.

СГС разреши на прокурор от Софийската градска прокуратура да издаде европейски заповеди за арест за двамата обвиняеми. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок. При обжалване заседанието е насрочено за 27 октомври от 10:00 ч.

Какво се знае за палежа на антените на Starlink

На 12 октомври съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи, че двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени в секретен обект край София. По думите му съоръженията осигуряват връзка със сателитите на Starlink.

На 14 октомври премиерът Румен Радев заяви от парламентарната трибуна, че по случая се води разследване, и призова да не се разкриват подробности, за да не бъде застрашен резултатът от него.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че въпреки че отговорността за охраната на подобни обекти е на техните собственици, МВР е предприело допълнителни мерки за сигурност.

На 15 октомври изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов потвърди, че има заподозрени за палежа, но отказа да даде повече подробности с мотива, че това може да попречи на разследването.