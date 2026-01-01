Световноизвестният музей Лувър в Париж не отвори врати в началото на седмицата заради протест на ученици, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на ръководството на музея и информация в социалните мрежи от днес.

От културната институция поднесоха своите извинения за „причиненото неудобство“ на посетителите.

По-рано днес френски медии съобщиха, че ученици са блокирали достъпа до музея в подкрепа на протестите в училищата, които продължават вече няколко седмици, както и за да осъдят предполагаемо полицейско насилие. Според информацията, френският синдикат CGT - който не участва пряко в акцията, но я подкрепя - посочва, че музеят вероятно ще остане затворен поне няколко часа.

Учениците протестират още от края на септември, като основните им искания са за по-добро училищно оборудване, повече преподаватели и по-добри условия за обучение. Тази проява идва два дни след мащабен национален протестен ден във Франция срещу високите разходи за живот - събитие, белязано от безредици и сериозни материални щети в редица градове.

Днешният понеделник съвпада и с годишнината от зрелищния обир в Лувъра, при който бяха откраднати френски кралски скъпоценности на стойност около 88 милиона евро, припомня още ДПА.