85-годишен велосипедист е загинал при пътнотранспортно произшествие в Габрово.

Инцидентът е станал на 18 октомври около 10:45 часа на бул. „Столетов“, в района на Основно училище „Христо Ботев“.

По първоначална информация 68-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“, блъснал велосипедиста, който също е от Габрово. В резултат на удара възрастният мъж е починал.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.