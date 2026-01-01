4-годишно момченце е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Хасково. При друг пътен инцидент в Харманли е пострадал 68-годишен мотоциклетист. И двамата са без опасност за живота, съобщиха от полицията.

Първият инцидент е станал на 17 октомври, около 16:40 часа, на улица „Св. св. Кирил и Методий“ в Хасково.

54-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Субару“ в посока вилна зона „Куба“, не пропуснал пресичащо на пешеходна пътека 4-годишно момченце и го блъснал.

Детето е прегледано от медици и освободено за домашно лечение. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача е съставен акт.

Деца пострадаха при пътни инциденти в Хасковско

При друг пътен инцидент, станал на 18 октомври в Харманли, е пострадал 68-годишен мотоциклетист.

Около 12:20 часа на кръговото кръстовище между булевардите „България“ и „Цар Освободител“ 19-годишна шофьорка на „Мерцедес“ отнела предимството на мъж, управлявал мотоциклет „Хонда“.

За да избегне сблъсък с автомобила, мотоциклетистът натиснал рязко спирачките, изгубил контрол и паднал на пътното платно.

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ – Хасково. Няма опасност за живота му.