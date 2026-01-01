46-годишна жена, блъснала 12-годишен пешеходец в Русе и напуснала местопроизшествието, е установена от служители на сектор „Пътна полиция“, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Инцидентът е станал на 9 октомври около 17:09 часа на ул. „Чипровци“. По първоначални данни лек автомобил „Пежо 307“, управляван от жената, ударил момчето, докато пресичало пътното платно. След сблъсъка детето паднало на пътя, а след това се върнало на тротоара.

Водачката не останала на мястото на произшествието и не уведомила компетентните органи. След подадено заявление от майката на детето автомобилът и шофьорката били установени от полицията.

Пешеходецът е леко ранен. Произшествието е обработено по административен ред, като вината е вменена на водачката заради недостатъчна предпазливост към пешеходците, особено към децата.