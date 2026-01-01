Ден преди атаката срещу търговски кораб край Крапец дронът на българската лендарт артистка Вивия Ники се разбива в Шабленската тузла при обстоятелства, които авторката свързва с радиоелектронни смущения. Заснетите кадри са спасени, а осемте авторски Fine Art униката ще помогнат за възстановяването на техниката и продължаването на нейната художествена мисия.



На 10 октомври Вивия Ники открива тридневната си лендарт изложба на открито край Шабла — монументална инсталация от оцветени гигантски миди, изобразяваща червеногуша гъска с червено сърце в човката. Творбата е посветена на защитата на мигриращите птици и на необходимостта от чистота и тишина в защитените природни територии.



Авторката предвижда инсталацията да остане сред природата от три дни до една седмица. Но още на втория ден, 11 октомври, при заснемането на завършената творба настъпва инцидент, който прекъсва работата ѝ на терен.

Изложби с кауза

По разказа на Вивия Ники дронът внезапно губи надеждна навигация. Системата показва неправдоподобни координати, включително местоположения в Африка и Маями, след което апаратът се отклонява на километри от очакваната позиция и се разбива в Шабленската тузла.Подозрително е въздействие на радиоелектронни смущения, но точната причина за инцидента не е независимо установена. След падането дронът е тежко повреден. Проникването на кал във вътрешността му допълнително усложнява възможността за ремонт.На 12 октомври Вивия Ники открива падналия дрон, но впоследствие сервизът установява, че повредите са непоправими. В нощта на 12 срещу 13 октомври край българското Черноморие е извършена атака с дронове срещу търговски кораб, последвана от спасителни действия.Няма доказана причинно-следствена връзка между двете събития. Времевата им близост обаче поставя личната загуба на художничката в контекста на по-широката тревога за сигурността и последиците от военните конфликти в Черноморския регион.Въпреки загубата на техниката, Вивия Ники успява да спаси заснетите кадри от инсталацията. Те съхраняват образа на произведение, предназначено да съществува сред природата само за ограничен период.За да възстанови необходимото оборудване и да продължи авторската си работа, художничката предлага осем Fine Art фотографии от серията. Всеки отпечатък е уникат в един екземпляр (1/1), предвиден за изработка в голям формат върху музейна памучна хартия и със сертификат за автентичност, подписан от авторката.Фотографиите са резултат от съчетанието на документална фотография и концептуално съвременно изкуство. Те съхраняват и предават първоначалното си послание: да опазваме чисти защитените територии, да уважаваме спокойствието на дивите животни и да съхраняваме местата, от които зависи оцеляването на редките видове.

Изложби с кауза

Съдбата на творбата обаче ѝ придава и допълнително значение. Създадена като призив за опазване на природата, червеногушата гъска придобива ново значение — послание за мир и защита на живота във всичките му форми.Това развитие не е било предварително замислено от авторката. То възниква от срещата между произведението и събитията, които настъпват около него. Именно така творбата продължава да говори отвъд първоначалната си мисия: от грижата за застрашените птици към по-широкия въпрос за човешките конфликти и цената, която животът плаща за тях.

В центъра на композицията остава червеното сърце, носено от птицата. То напомня за спасителен пояс — символ на надеждата и спасението. Същевременно наситеният му червен цвят се откроява сред синьото на морето, зеленината и земните тонове на брега, създавайки визуална препратка към червения фар на Шабла, който предупреждава и насочва мореплавателите.

Сърцето, спасителният пояс и фарът се срещат в един общ смисъл: животът трябва да бъде пазен. Червеният цвят е силен визуален знак, и привлича погледа към онова, което има най-голямо значение."Човешкото сърце е скрито отвън, но поддържа живота ни. В духовния смисъл на творбата тази особеност насочва към вътрешната същност на човека — към способността му да обича, да съчувства и да избира доброто. Сред цветовете на синьо-зелената ни планетата, зелена растителност, охрата на земната твърд, червеното сърце се откроява като напомняне, че най-същественото невинаги е видимо за околните, а се разкрива чрез постъпките ни." - казва авторкатаСърцето е образ на сърдечността, която може да разцъфне в човека и да се прояви в действията му. "Да спасиш и да опазиш вместо да разрушиш— това са избори, а изборът е eдинственото което имаме" - допълва художничката.Вивия Ники отправя посланието си към хората, които вярват, че съзиданието трябва да бъде по-силно от разрушението:„Нищо на тази Земя не притежаваме — даден ни е само изборът как да изживеем дните си. С какво са виновни беззащитните същества за човешките размирици? Защо делфините и редките птици плащат цената на конфликти, в които нямат участие? Нека изберем да живеем с Любов, да прегърнем Сътворението и да пазим живота и средата около нас.“Така червеното сърце на гъската се превръща в знак за съпричастност и мир като нов прочит на творба, чиято първоначална мисия винаги е била защитата на живота.Временната инсталация край Шабла е замислена да остане сред природата само няколко дни. Благодарение на спасените кадри обаче образът ѝ продължава да съществува чрез осемте Fine Art униката.Авторката предоставя на ценителите на изкуството възможността да притежават уникалните фотографии, които носят посланието на нейните лендарт проекти и същевременно допринасят за възстановяването на техниката, необходима за бъдещите ѝ творчески реализации.А съдбата на самата творба добавя още един смисъл към първоначалния призив за опазване на природата: мира, необходимостта да се пази животът, независимо дали става дума за рядка птица, животно, човека или крехкото равновесие на света, който споделяме.Червеното сърце остава ярък знак сред цветовете на морето и земята, който трепти като спасителен пояс, като фар и символ на човешката любов и добродетелност.