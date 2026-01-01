Нулево развитие има по участъка от бъдещата магистрала между Видин и Монтана, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му през последните два-три месеца е постигнат напредък единствено по съгласуването на задание за проектиране на нулевия лот край Видин.

„В положението, в което бяхме оставили участъка, когато нашият служебен кабинет управляваше и аз бях служебен министър на регионалното развитие, в същото положение го намерихме“, посочи Шишков.

Той обясни, че в момента се прави изменение на подробния устройствен план, за да се осигурят локални платна и да се създадат условия за изграждане на търговски и икономически зони в района на община Видин.

Министърът на регионалното развитие заяви, че строителите могат да завършат участъка от Видин до Ружинци до края на следващата година. По думите му в момента се правят промени в подробния устройствен план, а държавата ще работи активно за одобряването на необходимата документация и проектите.

Шишков: Два лота на пътя Видин – Монтана могат да бъдат завършени догодина

Шишков посочи, че участъкът между Ружинци и Монтана е имал разрешение за строеж, а в края на 2024 г. е била открита строителна площадка. Само десет дни по-късно обаче строителството отново е било спряно.

Той определи случилото се като „абсолютно безхаберие“ и нежелание както от страна на държавата, така и от страна на строителите да започнат работа. Според него забавянето на магистралата се отразява пряко върху живота на хората в Северозападна България.

„Не случайно бях казал, че тази магистрала се превърна в магистралата на позора“, заяви министърът и добави, че през последните години не е постигнат реален напредък.

Шишков съобщи, че са на финалната права в преговорите със строителните фирми заради юридическите проблеми, свързани с инхаус процедурите от 2020 г. Целта е да бъдат сключени споразумения, които да позволят на фирмите да завършат незапочнатите участъци в рамките на две години и половина, като държавата разплати средствата за пет години.

По думите му магистралата между Монтана и Видин и магистрала „Хемус“ са включени в общ пакет в преговорите със строителните компании.

Министърът коментира и участъците между Враца и Монтана, които включват обхода на Враца и трасето Враца – Монтана. Според него и там през предходните години почти не е имало напредък. В момента се извършва проектиране, като предстои процедура за избор на трасе, след което да започне и процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

„Преди три години бяхме в това положение, сега сме в същото. Разбира се, вече се работи“, обобщи Шишков.