Два случая на хулиганство и заплахи за саморазправа са в полезрението на полицията в Кирково.

На 18 октомври около 21:30 часа в село Чорбаджийско възникнал конфликт между 25-годишен мъж и още двама души.

При разправията били нанесени удари на 21-годишен мъж и 21-годишна жена. Причините за инцидента се изясняват.

В отделен случай 44-годишен мъж отправил закани за убийство към 40-годишен в село Бенковски.

В Районното управление в Кирково са образувани две проверки – за хулиганство и за отправени заплахи.