Учебните занятия бяха преустановени тази сутрин в десетки училища в няколко сръбски града след получени сигнали за поставени взривни устройства, като досегашните проверки не са установили наличие на бомби в проверените учебни заведения, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В Ниш полицията извършва огледи на няколко училищни сгради, след като учениците бяха евакуирани. В Ябланишки окръг заплахи са получили 23 училища, сред които начални училища и две средни учебни заведения в Лесковац – Музикалното училище и училището за начално и средно образование "11 октомври". Сигналите там са получени около 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско), съобщи агенция Бета, позовавайки се на полицията.

Заплахи са регистрирани и в няколко училища в Западна Сърбия – Суботица, Бачка Топола и Мали Иджош. По данни на полицията в Суботица първите съобщения са пристигнали около 9:30 ч. местно време (10:30 българско) по електронната поща на учебни заведения в Севернобачки окръг. Учениците и учителите са напуснали сградите, а родителите са били уведомени. Извършените проверки са показали, че сигналите са фалшиви.

Още 20 начални училища в районите на Нови Пазар, Тутин и Сеница в близост до границата с Босна и Херцеговина са получили заплахи за бомби, предимно по електронна поща, отбеляза Ен1. Учениците са изпратени по домовете си, а полицейски екипи проверяват сградите. До момента в проверените училища не са открити взривни устройства, съобщи радио "Сто плюс", позовавайки се на полицията в Нови Пазар.

Компетентните органи работят по установяването на авторите на заплашителните съобщения. Разследването на случаите в района на Суботица е възложено на отдела за борба с престъпленията към сръбското Министерство на вътрешните работи, посочва Ен1.

Подобни инциденти бяха регистрирани в района на Суботица и в началото на октомври, както и през юни, припомня телевизията.