Австралийската депутатка Хелън Хейнс е в критично състояние, след като е била блъсната от автомобил пред избирателния си офис. Премиерът Антъни Албанезе определи случилото се като вероятно умишлено действие, въпреки че полицията все още не е установила мотива за инцидента.

65-годишната Хейнс, която представлява избирателния район Инди във федералния парламент, е била блъсната от автомобил „Тойота Ленд Крузър“ в Уангарата — град в североизточната част на щата Виктория. Инцидентът е станал около 15:30 ч. местно време в понеделник, съобщиха полицията и семейството ѝ, което потвърди самоличността ѝ в официално изявление.

Според изпълняващия длъжността началник на полицията във Виктория Ашли Мейсън свидетели незабавно се притекли на помощ и задържали 43-годишния шофьор до пристигането на полицията. При претърсването на автомобила е открит нож, добави Мейсън.

Политическото насилие е рядкост в Австралия, но през последната година се наблюдава увеличение на случаите на тормоз и заплахи срещу политици, сочат данни на Австралийската федерална полиция (AFP), цитирани от правителството.

В интервю за обществената телевизия ABC в понеделник вечерта премиерът Антъни Албанезе заяви, че случилото се изглежда като „умишлено действие“. Той уточни, че не разполага с информация за конкретни заплахи срещу Хейнс, но отбеляза, че тонът на политическия дебат напоследък се е изострил. Албанезе призова това да се промени.

„Няма място за политическо насилие в една демокрация“, подчерта премиерът.

В ход е мащабно разследване, в което участват Австралийската федерална полиция, полицията на щата Виктория, Австралийската организация за сигурност и разузнаване (ASIO) и Съвместният екип за борба с тероризма. Основната цел е да се установят обстоятелствата около нападението и мотивите на извършителя.

„Човек с изключителна почтеност“

Хелън Хейнс беше избрана във федералния парламент през 2019 г. като независим кандидат с ангажимент за подобряване на здравните услуги в селските райони. Тя се застъпва за по-голяма почтеност в политиката, реформа на хазартния сектор, по-добри услуги за психично здраве и прекратяване на войната в Газа.

Преди да влезе в политиката, Хейнс е работила като акушерка и е създала една от най-дълго функциониращите акушерски служби в селските райони на страната, посочва официалният ѝ уебсайт.

„Хелън Хейнс е невероятно трудолюбива“, заяви Албанезе на пресконференция в понеделник. „Тя е изключително интелигентна, но най-важното е, че е човек с изключителна почтеност, уважаван в целия парламент и от всеки, който общува с нея.“

Районът около избирателния офис на Хейнс, разположен на главен път в Уангарата, беше отцепен. Градът има население от около 30 000 души.

Полицията не е разкрила самоличността на заподозрения. По данни на разследващите той е от Таравинги — населено място на около 12 километра източно от Уангарата. Засега не е установено дали мъжът е познавал Хейнс.

Политици от различни партии изразиха потрес от случилото се. Лидерът на Либералната партия Ангъс Тейлър определи понеделник като „шокиращ ден за нацията“.

„Австралийците са разгневени и ужасени от нападението срещу Хелън пред избирателния ѝ офис в Уангарата“, написа той в социалната мрежа X. „Нашата страна не бива да се превръща в място, където насилствените нападения се приемат за нещо нормално.“

Полин Хансън, лидер на дясната партия „Една нация“, чиято популярност нарасна през последните месеци, също осъди насилието срещу избрани представители.

„Членовете на парламента и техните служители трябва да могат да служат на своите общности, без да се страхуват за безопасността си“, заяви тя в X.