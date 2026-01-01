При съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“, в специално изграден тайник на лек автомобил, са открити и иззети пакети с марихуана и са задържани двама мъже като съпричастни с извършеното престъпление – опит за контрабанда на наркотично вещество през границата в посока Турция. Това съобщиха от полицията.

МВР

На 18 октомври 2026 г., на трасе „Изходящи леки автомобили и автобуси“ на ГКПП „Капитан Андреево“ е пристигнал лек автомобил, управляван от български гражданин.

Превозното средство е насочено за митническа проверка, в хода на която в багажника зад задните седалки при отстраняване на хибридната батерия е открит изграден тайник, затворен в метален контейнер.

МВР

В кухината са намерени прозрачни полиетиленови пакети, съдържащи суха зелена листна маса. Веществото с бруто тегло 4 560 гр при полеви наркотест реагира на марихуана. Стойността му е оценена на над 37 300 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

Задържани са двама мъже – шофьорът на автомобила и негов помощник. Повдигнати са им обвинения.