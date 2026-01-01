Приближаването на бойните действия плътно до границите на България и Румъния създава сериозни хибридни заплахи и вече промени корабоплаването в региона.

„Бойните действия на практика се приближиха до нашите граници и не бих изключил да станем свидетели на нови нападения в Черно море срещу търговски кораби”. Това коментира бившият заместник-министър на отбраната и основател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов пред NOVA NEWS.

По думите му ударите по плавателни съдове са пряко свързани с хода на войната в Украйна и зачестилите нападения срещу гражданска инфраструктура. Той призна, че инцидентите в българската и румънската икономическа зона са дошли като изненада, тъй като досега военните действия са били концентрирани в украински води. В резултат на напрежението целият морски трафик в момента се е изтеглил в крайбрежните териториални води и в открито море почти няма търговски кораби.

Според Божилов мерките за защита трябва да се съсредоточат върху наблюдението и разузнаването, тъй като Турция блокира преминаването на военни кораби на нечерноморски страни през проливите и военноморският капацитет в басейна трудно може да се увеличи.

„НАТО и Европейският съюз нямат свои армии или въоръжение на склад, затова предстоят детайлни разговори със съюзниците кой какво може да предостави. На този етап основното е придобиването на системи за въздушно наблюдение и разполагането на средства на брега, като България и Румъния трябва да действат на общо поле”, коментира Божилов.

Относно възможността военни кораби да конвоират търговските флотилии, експертът подчерта, че това крие сериозни рискове.

„Не можем да изкараме военни кораби да патрулират, защото това е несвойствена задача, изключително скъпа е, а и самите бойни кораби биха били изложени на опасност от подобни инциденти. Когато обаче има по-добра видимост и потенциалният агресор знае, че ще бъде бързо засечен и уличен, това действа като реална мярка за сдържане”, коментира бившият зам.-министър на отбраната.