Не са открити следи от дронове по единия кораб, поразен от атаките в Черно море, казаха военнослужещи на брифинг във Военноморска база “Чайка”- Варна след проведена мисия.

Стоянов: Подводен дрон ще обследва мястото на потъналия кораб със сирийски екипаж

Подполковник Пламен Дончев, заместник-командир на 24-та авиационна база Крумово каза, че е направен оглед на единия кораб. По думите му огледът показва, че корабът е обгорял. Не са открити останки от дронове.

Старши парашутист-спасител Иван Кацаров каза, че задачата е била проверка за остатъци от дрон. Не са намерени такива. По думите му всичко е обгоряло. Превозваният товар е жито.

Велислав Яруков - специалист в отделение по търсене и спасяване на 24-та авиационна база каза, че имат записи на цялото проверяване на кораба и допълни, че има много тежки последици от пожара. По думите му хората са използвали аварийно-спасителни средства, които са имали на борда, за да се евакуират и да се спасят и няма следи от нищо останало по кораба.

Военният министър Димитър Стоянов благодари на военнослужещите за провеждането на операцията. Той бе запитан как може да се разбере какъв е дронът като няма останки и доказателства. Той потвърди, че не са успели да констатират отломки от дрон, за да могат да го идентифицират.

"От руската страна отрекоха, от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше твърдението, че военноморските сили са предоставили за комбиниран удар на украинската страна от руски дронове, такава информация категорично не е предоставяна", обясни Стоянов. По думите му войната продължава с пълна сила. "Да обвиняваме една или друга страна - няма да бъде коректно. Напълно възможно е дронът да е украински или руски. От борда на вертолета видяхме, че ударът е бил от надводен дрон, машинното отделение цялото е наводнено", каза още той.

По отношение на използването на антидрон системи Стоянов каза, че няма кой да гарантира 100% защита

"Това, което прави българската армия в момента е да осигурява обектова защита, каквато е и противозащитната ни отбрана", обясни той.

Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Ден след атаката се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като членовете настояха за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите на два кораба в Черно море. Министърът на външните работи Велислава Петрова каза в четвъртък, че е важно да се получи необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира министърът.