Не е ясно колко дълго ще остане удареният от дронове кораб "Челси 3" на бургаското пристанище, каза директорът на Морска администрация в града капитан Живко Петров, предава БНТ. Това ще зависи от хода на разследването, както и от решението на собственика за бъдещата му съдба.

Успешна спасителна операция: Корабът CHELSEA 3 пристигна на пристанището в Бургас

Вероятно огледите на прокуратурата ще продължат и днес, допълни Живко Петров. Самата операция е била сложна както заради сериозните пробойни, така и заради лошото време:

кап. Живко Петров, директор на Морска администрация - Бургас: "Пробойните са големи, затова беше и моето опасение, един от рисковете, този кораб по време на буксировката да се пречупи, тъй като наистина има сериозни щети по конструкцията. По време на самата буксировка на борда на кораба нямаше хора точно поради тази причина - ако се влоши ситуацията и корабът тръгва да потъва да може влекачът да отдаде бързо буксирното въже, корабът да потъне, но да не пострадат хора."

Пробойните в кораба са сериозни, като едната е на левия борд, другата на десния, почти в средата на съда, а третата е в кърмата, там, където са машините, и именно затова "Челси 3" е бил оставен без управление, обясни капитан Петров. И допълни, че буксирането е отнело повече време и заради ниските скорости на морските съдове:

кап. Живко Петров, директор на Морска администрация - Бургас: "В морето скоростите са малко по-различни, максималната скорост на влеката е 8-9 до 10 възела - до 15 км в час, при това лошо време пада значително, това първо. Второ, самата работа на място, докато се качат екипите, докато се подготвят въжета, да се освободи котвата отнема време. А след това вече самата буксировка беше извършвана със скоро около 2,5 възела - около 4-4,5 км в час. "