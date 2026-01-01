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13-годишен ученик нападна с нож учителка по математика и 12-годишно дете в училище в румънския град Бистрица сутринта на 19 октомври. Разследващите работят по версията за предварително планирано нападение, вероятно мотивирано от расова омраза, съобщи „Диджи 24“.

Инцидентът е станал в училище „Щефан чел Маре“, където седмокласникът пристигнал малко преди 8:00 часа. Вместо да влезе в клас, той се скрил в тоалетната, сложил маска и мотоциклетна каска и публикувал видео в ТикТок, в което заявил, че подготвя нападението от осем месеца.

Въоръженият ученик почукал на вратата на класна стая и намушкал няколко пъти 28-годишната преподавателка, която му отворила. След това влязъл в помещението, търсейки конкретно дете. Част от учениците избягали, а други се опитали да защитят учителката. При сблъсъка пострадало и 12-годишно момче. Нападателят бил обезвреден от училищния охранител и учител по физическо възпитание.

Първоначалните данни сочат, че мишената е била ученик от различен етнически произход. Румънските медии обаче публикуват противоречива информация за неговата самоличност – според едни става въпрос за дете от индийски произход, осиновено от румънско семейство, а според други – за ученик от ромски произход.

Пострадалата учителка е подложена на няколко операции, но състоянието ѝ е стабилно и животът ѝ не е застрашен. Раненото дете вече е изписано от болницата. Нападателят е настанен в отделение по детска психиатрия в Клуж-Напока.

Прокуратурата разследва случая като опит за убийство при утежняващи обстоятелства, въпреки че румънското законодателство не предвижда наказателна отговорност за деца под 14 години. Учебните занятия са преустановени, а министърът на образованието Михай Димиан призова за по-строги мерки за сигурност в училищата. | БГНЕС

 

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