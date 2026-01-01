13-годишен ученик нападна с нож учителка по математика и 12-годишно дете в училище в румънския град Бистрица сутринта на 19 октомври. Разследващите работят по версията за предварително планирано нападение, вероятно мотивирано от расова омраза, съобщи „Диджи 24“.
Инцидентът е станал в училище „Щефан чел Маре“, където седмокласникът пристигнал малко преди 8:00 часа. Вместо да влезе в клас, той се скрил в тоалетната, сложил маска и мотоциклетна каска и публикувал видео в ТикТок, в което заявил, че подготвя нападението от осем месеца.
Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le-au acordat primele îngrijiri medicale, acestea fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistriţa. https://t.co/jVFSzALUIa— RFI Romania (@RFI_Romania) October 19, 2026
Въоръженият ученик почукал на вратата на класна стая и намушкал няколко пъти 28-годишната преподавателка, която му отворила. След това влязъл в помещението, търсейки конкретно дете. Част от учениците избягали, а други се опитали да защитят учителката. При сблъсъка пострадало и 12-годишно момче. Нападателят бил обезвреден от училищния охранител и учител по физическо възпитание.
🇷🇴 In Romania, a 13-year-old seventh-grade student armed with a knife attacked a 28-year-old mathematics teacher and a 12-year-old classmate. Both victims were hospitalized in stable, conscious condition. The attack was at Ștefan cel Mare Middle School No. 6 in Bistrița. The school guard and a sports teacher restrained the boy until police arrived. He is in custody. Authorities noted preliminary signs of radicalization and hate-driven motives. Watch the video of the attack on Telegram channel: https://t.co/UYxdCMIxlr— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026
Първоначалните данни сочат, че мишената е била ученик от различен етнически произход. Румънските медии обаче публикуват противоречива информация за неговата самоличност – според едни става въпрос за дете от индийски произход, осиновено от румънско семейство, а според други – за ученик от ромски произход.
Пострадалата учителка е подложена на няколко операции, но състоянието ѝ е стабилно и животът ѝ не е застрашен. Раненото дете вече е изписано от болницата. Нападателят е настанен в отделение по детска психиатрия в Клуж-Напока.
Прокуратурата разследва случая като опит за убийство при утежняващи обстоятелства, въпреки че румънското законодателство не предвижда наказателна отговорност за деца под 14 години. Учебните занятия са преустановени, а министърът на образованието Михай Димиан призова за по-строги мерки за сигурност в училищата. | БГНЕС