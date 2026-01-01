Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова за по-тясна международна координация и по-активен обмен на информация в борбата с транснационалната организирана престъпност. Той направи това в изказване пред 13-ата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност във Виена, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Демерджиев е на работно посещение в Австрия, където потвърди готовността на България да задълбочи партньорството си със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC).

„Транснационалната организирана престъпност се развива по-бързо от всякога, използва новите технологии, прониква в легалната икономика и подкопава сигурността на нашите общества. Отговорът ни трябва да бъде също толкова динамичен, обединен и решителен. Не е достатъчно да неутрализираме лидерите на престъпните групи – необходимо е да разрушаваме цялата инфраструктура, която поддържа тяхната дейност“, заяви министърът.

Демерджиев потвърди подкрепата на България за Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и я определи като основополагащ инструмент за международно взаимодействие.

Сред приоритетите, които той открои, са по-тясната координация между държавите, своевременният обмен на информация и адаптирането на съвместните действия към новите заплахи. Те включват киберпрестъпността, незаконния трафик на наркотици, трафика на хора, корупцията и екологичните престъпления.

Министърът обърна специално внимание и на защитата на децата и младите хора от въвличане в престъпна дейност, както и на значението на ефективното управление на границите.

По думите му устойчивите резултати изискват силни правоприлагащи институции, последователни политики за превенция, защита на пострадалите и партньорство с гражданското общество и частния сектор.

В рамките на форума Демерджиев се срещна с изпълнителния директор на UNODC Моника Джума. Двамата обсъдиха стратегическите приоритети и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството чрез съвместни инициативи, обмен на експертиза и развитие на институционалния капацитет.

Сред темите на разговора бяха и разширяването на професионалните контакти в борбата с наркотрафика и трансграничната престъпност. От МВР посочиха, че е потвърдена и амбицията на България да има по-активна роля във формирането на международните политики за противодействие на престъпността.

„България има готовността да бъде активен и надежден партньор на ООН – не само с политическа подкрепа, но и с експертиза, конкретни инициативи и практически резултати. Убедени сме, че сигурността е споделена отговорност, която изисква общи действия и устойчиви международни партньорства“, заяви Демерджиев.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и австрийският му колега Герхард Карнер обсъдиха подобряването на сигурността в Черно море и сътрудничеството в областта на сигурността между двете държави.