63-годишна жена е загинала при пожар в жилище на бул. „Христо Ботев“ в Пловдив.

Сигналът за пламъците е подаден около 22:45 часа в петък. След приключването на гасителните действия в жилището било открито тялото на обитателката.

На място е извършен оглед, а районът е запазен за нуждите на разследването. Служители на Второ районно управление изясняват причините за възникването на пожара и обстоятелствата около смъртта на жената.

По случая е образувано досъдебно производство, чиито материали предстои да бъдат внесени в Районната прокуратура – Пловдив.