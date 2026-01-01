Движението през тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“ може да бъде възстановено временно около коледните и новогодишните празници. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който обясни, че има уверение от строителя за организация, която да позволи пропускането на трафика през тунела. След празниците съоръжението отново ще бъде затворено, за да продължи ремонтът.

Шишков се извини за неудобството, което затварянето причинява на пътуващите, но подчерта, че мярката е била наложителна заради аварийното състояние на тунела и опасността за живота и здравето на хората.

„Това състояние на тунел „Топли дол“ беше аварийно. Не беше въпрос на каприз, а въпрос на пътна безопасност и на това, че рискувахме живота и здравето на хората“, заяви министърът.

Няма готов обходен маршрут

По думите на Шишков година преди това е трябвало да бъде подписан договор за укрепване на подпорната стена по пътя през Витиня, който би могъл да се използва като обходен маршрут. Към момента обаче няма напредък по този проект.

„Към днешна дата – нула. Запомнете – нула“, подчерта министърът.

Той обясни, че Агенция „Пътна инфраструктура“ планира в началото на следващата година да възложи необходимите дейности по подпорната стена. Според него съоръжението е в състояние, при което има опасност да падне, поради което не може да бъде пуснато движение по този маршрут.

Като друга възможност за обход Шишков посочи общинските пътища. По думите му обаче разговорът с кмета на Ботевград по темата е проведен едва преди около 15 дни и не е имало достатъчно време за предприемане на конкретни действия.

Министърът постави въпроса защо през предходните три години не са били предприети мерки за осигуряване на алтернативни маршрути.

„Не упреквам никого, но ще помоля да не ни упрекват, когато ние нямаме друг избор. Защото най-важното е да направим така, че гражданите да пътуват първо по-безопасно“, заяви той.

Затварянето беше необходимо заради безопасността

Министърът подчерта, че ремонтът не може да бъде отлаган заради натоварения трафик. Той припомни, че през лятото също е имало сериозни рискове заради състоянието на тунела, но тогава затварянето му не е било възможно.

Шишков увери, че строителните дейности продължават, въпреки че работата вътре в тунела не може да бъде наблюдавана от преминаващите по магистралата.

Той предложи да бъдат публикувани ежедневни снимки от ремонта, за да има повече прозрачност и да се опровергаят слуховете в социалните мрежи, че на обекта не се работи.

„Вярвайте ми, няма как да затворим тунела и никой да не работи“, заяви министърът.

По думите му временното възстановяване на движението около коледните и новогодишните празници ще бъде съобразено с организацията на строителните дейности, след което ремонтът ще продължи до завършването на обекта.