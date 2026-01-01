Пожарникари са реагирали на сигнал за силно задимяване на пътнически автобус по пътя Плевен – Ловеч вечерта на 16 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът е подаден в 22:33 часа. При пристигането си огнеборците установили, че няма открит пожар. Причината за дима била техническа неизправност – блокирал спирачен апарат на задната лява гума.

Екипът на РСБПЗН – Плевен обезопасил участъка, за да предотврати последващи инциденти. Всички пътници били прехвърлени невредими в друг автобус, осигурен от превозвача, и продължили пътуването си.