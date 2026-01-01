Спипаха незаконно оръжие, самоделни бомби и културно-исторически ценности при специализирана операция в село Сталийска махала, община Лом, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Монтана

На 3 септември след получен оперативен сигнал, е извършено претърсване в частен дом в село Сталийска махала, обитаван от 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж.

При спецакция в Монтанско: Спипаха антични предмети и монети (СНИМКИ)

Открити са незаконна двуцевна ловна пушка - успоредка, 16-ти калибър, газов пистолет и 50 патрона от различен калибър.

ОД на МВР-Монтана

В имота са намерени още две самоделни взривни устройства, буркан с прахообразно вещество, както и 70 патинирани монети, 76 антични украшения и металдетектор.

ОД на МВР-Монтана

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.