Спипаха 61 археологически обекта от частен дом в село Комарево, община Берковица, съобщиха от полицията.

Криминалистите са открили античните предмети при специализирана акция.

При спецакция: Спипаха монети и предмети от римски и византийски периоди в Ямбол

След получена оперативна информация е извършено претърсване и изземване в имота на 70-годишен мъж.

ОД на МВР-Монтана

Намерени са 45 кръгли патинирани предмета с вид на монети, както и още 16 други патинирани обекта, представляващи културно-исторически ценности.

По случая се води разследване.