Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверки в предприятия в област Варна - две месопреработвателни, едно за производство на мазнини за мазане и млечни продукти и едно за производство и препакетиране на млечни продукти.

Проверено е спазването на изискванията на законодателството в областта на безопасността на храните. При проверките са установени над 550 кг продукти с несъответствия, които са насочени за унищожаване. Сред тях са краве масло, моцарела, крема сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин, съобщиха от БАБХ.

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Констатираните несъответствия включват изтекъл срок на годност, липса на необходимата маркировка, неспазване на температурния режим на съхранение и нарушена цялост на опаковките. Предприети са съответните административни мерки - актове за установяване на административни нарушения и предписания.

БАБХ

В двете месопреработвателни предприятия са издадени предписания за отстраняване на установени несъответствия.

БАБХ продължава да осъществява официален контрол по цялата хранителна верига с цел защита на здравето и интересите на потребителите. При съмнение за нарушение гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700/ 122-99.