Споделихме нашата обща воля да продължим да задълбочаваме политическия диалог и да разширяваме нашето сътрудничество в приоритетни области – сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитие на индустрията, особено в сфери като автомобилната индустрия, високите технологии, изкуствения интелект и, разбира се, енергетиката. Това каза министър-председателят Румен Радев след среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет с премиера на Словашката република Роберт Фицо.

Като индустриални държави споделяме разбирането, че енергетиката е фундаментът на нашите икономики и двете държави се стремим да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна и евтина енергия за нашите икономики и за нашите граждани. Имаме редица общи проекти. С премиера Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да проведат среща, за да създадем съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза по важния за нас и за двете страни проект в ядрената енергетика“, каза българският премиер.

„И двете страни сме в преговори с „Уестингхаус“ за инсталирането на два реактора AP1000 – най-модерните. Това са сложни проекти, които изискват обединяване на нашите усилия, за да бъдем по-ефективни и целият процес по тяхното инсталиране да бъде по-ефикасен“, обяви Радев.

Ние отстояваме позицията, че ядрената енергетика е ключов фактор за постигане на климатичната неутралност като една от сновните цели на ЕС, каза още той.

По думите му България е направила много по отношение на доставките на енергийни ресурси и продължава да работи за по-голяма енергийна свързаност. В това отношение сме готови да работим с нашите партньори и съюзници за гарантиране на сигурността на доставките и тяхната диверсификация. България има достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция и Турция, имаме физическа инфраструктира за пренос на газ до държавите в Централна и Източна Европа.

Радев поздрави Словакия за „невероятния преход към интензивна индустриализация на страната през последните две десетилетия“. По думите му Словакия се е превърнала в безспорен лидер в автомобилостроенето – една цел, която и България си е поставила и преследва. Той отбеляза, че Словакия е на първо място в света по производство на автомобили на глава от населението и вече произвежда 1,1 милиона автомобила годишно. От следващата седмица страната ще пусне по улиците на Братислава първите автономни електромобили.

Българският министър-председател посочи, че и двете страни сме едни от големите производители в Европа на отбранителни продукти и на боептипаси.

Двете страни ще работим заедно, за да бъдем част от големите европейски проекти, каза още Радев.

Гледаме с особена тревога на ескалацията на войната в Украйна и споделяме отново, че тази война няма военно решение. Призоваваме за разум, диалогичност и спиране на огъня. Дипломацията е единственото надеждно решение на този конфликт, подчерта премиерът на България.

Словашкият премиер Роберт Фицо благодари за гостоприемството и за проведените разговори с българската делегация, като специално подчерта срещата си „на четири очи“ с Румен Радев. Той официално покани българския премиер на посещение в Словакия и посочи, че преди визитата министърът на икономиката ще посети България, за да работи по обсъдените задачи.

Фицо акцентира и върху съвместната работа във формата „Вишеградска четворка“, като отбеляза, че Словакия отново председателства регионалното обединение. По думите му страната му иска да възстанови влиянието и значимостта на формата както на ниво Европейски съюз, така и в международен план, и изрази готовност България да участва активно в инициативите по време на словашкото председателство.

Словашкият премиер определи България като приятелска държава, с която Словакия няма нерешени политически въпроси. Той благодари за подкрепата на България за кандидатурата на Словакия за член на Съвета за сигурност на ООН, като подчерта необходимостта от сериозни реформи в организацията.

Фицо заяви и пълната подкрепа на Словакия за евентуалното членство на България в ОИСР. Той посочи, че Словакия е член на организацията и определи членството като успешно, като подчерта експертния характер на ОИСР.

Роберт Фицо отбеляза също, че словаците отново откриват България като туристическа дестинация. През 2025 г. повече от 80 хиляди туристи от Словакия посетиха България, посочи той и припомни, че има директна самолетна връзка между двете държави. Смятам, че тази година би била по-успешна от миналата година, каза Фицо.

Той коментира също, че се радва, че българската малцинство в Словакия се развива успешно.

Министър председателят Румен Радев посрещна по-рано днес премиера на Словашката република Роберт Фицо с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Роберт Фицо, който е на официално посещение в България, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин с поднасяне на венци.

Двамата премиери бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Словакия. На церемонията присъстваха и министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов.