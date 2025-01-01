Министерството на енергетиката има ясни цели по отношение на ядрената енергетика. Първата цел е България да продължи да бъде страна на мирния атом, предвид че повече от 50 години експлоатира най-голямата атомна централа на Балканския полуостров. Изграждането на седми и осми блок (на АЕЦ "Козлодуй") трябва да стане с технология AP1000, като за първи път в Европа ще бъде въведена технологията на американския производител "Уестингхаус" (Westinghouse). Това каза заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов по време на откриването на конференция на тема "Енергийни решения за бъдещето", която се провежда в Пловдив и се организира от "Германо-Български център за срещи" и "ЕНЛОК" АД.

Самандов допълни, че министерството има и амбициозна програма за разполагане на малки модулни реактори, която е на етап предпроектни проучвания. В хода им ще бъдат определени точните места, на които ще могат да бъдат разположени тези технологии. Той не пропусна да акцентира и върху природните дадености на България - водните запаси, слънчевата и вятърна енергия.

"Приоритетите са начертани. Ние като общество трябва да следваме целите, защото задача без срок и без отговорник не е поставена задача", посочи заместник-министърът на енергетиката.

Гостите на конференцията поздрави и д-р Мариана Чолакова, почетен консул на Германия. По нейни думи в момента човечеството е изправено пред необходимостта от нов начин на мислене за енергията, за устойчивото развитие и за отговорността към планетата. "Бъдещето на енергийните решения изисква иновации, сътрудничество и малко смелост да променим навиците си", каза Чолакова. Тя посочи, че Германия и България споделят обща визия за ефективно използване на ресурсите и че чрез партньорства ще продължат да изграждат мостове между технологии, бизнес и общество, каза д-р Чолакова.

Сред официалните гости на събитието беше и областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която даде няколко примера за добри практики и енергийни иновации в България, а след това акцентира върху важността на темата за работните места на бъдещето.

"Работните места на бъдещето ще изискват нови умения, нови знания и нови образователни програми. Днес е моментът, в който трябва да помислим за енергийните решения в нашите домове, градове и област, за да можем да осигурим един преход за чиста планета", каза проф. Янчева.

Заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов поздрави присъстващите и заяви, че в днешно време темата за енергията е не просто икономически и екологичен въпрос. По негови думи тя е въпрос на отговорност към бъдещето. "Сред ключовите приоритети в момента е изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, който е насочен към енергийното обновяване на фамилни жилищни сгради, училища и детски градини. Чрез това постигаме енергийни спестявания, подобряване на микроклимата в помещенията и доста по-здравословна среда за деца и служители", посочи инж. Сакъбов.