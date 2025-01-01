На 25 октомври в АЕЦ "Козлодуй" започва годишният ремонт на шести блок за 2025 г., който се планира да продължи до началото на месец декември. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД след предварително подадено заявление.

Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение.