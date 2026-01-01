Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че няма да коментира конкретни факти по случая с твърденията за „теч на информация“ за случая със заглушителя в „Драгалевци“, тъй като те са предмет на досъдебно производство. От Комисията подчертават, че установяването на евентуално нарушение и неговия извършител е в правомощията на разследващите органи и прокуратурата.

От КРС посочват, че служителите ѝ са действали в рамките на закона и предоставените им правомощия, както и според установения ред за взаимодействие между институциите. Присъствието им на мястото преди пристигането на МВР е било свързано с изпълнението на служебните им задължения по сигнал, получен от ДП „Ръководство на въздушното движение“.

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КРС посочва, че регулярно следи радиочестотния спектър за граждански нужди чрез Националната система за мониторинг, която включва стационарни и мобилни станции в цялата страна. От Комисията уточняват, че действията ѝ по случая са представлявали специализирани технически измервания за установяване и локализиране на радиосмущение и са извършени в рамките на законовите ѝ правомощия и установения ред за взаимодействие с други институции.

От КРС обясняват, че заради необходимост от специализирано техническо съдействие са се обърнали към ДАНС по установения ред. Впоследствие ДАНС е предприела действия в рамките на своите правомощия и е сезирала МВР. Според Комисията именно това е предвиденият механизъм за взаимодействие между компетентните държавни органи.

КРС подчертава, че хронологията на действията на нейните служители е важна за правилната оценка на случая и не трябва да бъде пренебрегвана при обсъждането на твърденията за евентуален „теч на информация“. От Комисията посочват още, че подобно взаимодействие с други институции не е прецедент и че многократно са оказвали техническо съдействие на компетентните органи.

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От КРС уточняват, че установяването на радиосмущение и локализирането на неговия източник са различни по сложност задачи. При работа в градска среда процесът се усложнява от гъстото застрояване, високите сгради, металните конструкции и множеството отразяващи повърхности, както и от големия брой радиоизточници и променливия радиочестотен фон. Допълнителни затруднения създават движението на хора и автомобили, ограниченият достъп до определени имоти и необходимостта от измервания от различни точки.

За надеждното локализиране на източника се използват специализирана апаратура и измервания в зоната, в която сигналът е регистриран с най-високо ниво. При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата е още по-сложна, тъй като сигналът може да липсва при последващи измервания.

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КРС заявява, че ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи за изясняване на случая и едновременно с това ще изпълнява законовите си функции при спазване на нормативната уредба и установените процедури за институционално взаимодействие.

Припомняме, че вчера Демерджиев заяви, че по отношение на МВР няма съмнения за „теч на информация“. По думите му той е разпоредил незабавна проверка от Дирекция „Вътрешна сигурност“. Демерджиев уточни, че операцията е била ръководена от ДАНС със служители на КРС, а МВР се е включило на по-късен етап, след като е било информирано и е поискано съдействието му.

Той посочи, че информацията за присъствието на служители на КРС на място е изтекла именно от тях. По думите му организацията е трябвало да бъде различна, тъй като преди пристигането на МВР служителите са били на мястото около половин час.