/ БТА

Назад във времето тези имоти, които претърсихме, се свързват с Размиг Чакърян – Ами. Но собствеността на всичките тези имоти не е на негово име в момента. Разпитахме реалните собственици, ако се наложи и се намери връзка, ще бъде разпитан и той. Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов.

Николов обясни, че към момента Размиг Чакърян не е разпитван, не е издирван, няма прокурорско постановление за арест или разпит. По думите му досега по образуваното досъдебно производство няма арести. 

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Николов разясни още, че МВР няма данни колко време е използван, а е постъпил сигнал, че устройството е заглушило радиочестотите на самолет, който е кацал на територията на летище София. „Сигналът е получен в ръководство „Въздушно движение“, след което е предаден на органите на ДАНС. След това ДАНС са отишли там и са замерили честотата, която е излъчвало това устройство, и са сигнализирали за по-нататъшни действия“, коментира главният секретар на МВР.

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Според него устройството е работило на друга честота досега и „не е повлияло на сигнала, който е заглушил в дадения момент на пилотната кабина“.

Любомир Николов обобщи, че се чакат всички данни по разследването, след което прокурорът ще постанови дадено лице към привличане към наказателна отговорност.

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