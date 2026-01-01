Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) маркира с пръстени и GPS/GSM сателитни предаватели двете черни лешоядчета, излюпени тази година в българската част на Източните Родопи - първите малки на вида в района от повече от 30 години насам, съобщиха от дружеството.

„Малките са на два месеца и половина и все още са в гнездата, но съвсем скоро ще направят първите си полети. Именно затова поставянето на предавателите се извършва на този етап - преди младите птици да напуснат гнездата и да поемат по своя самостоятелен път.“ коментира ръководителят на проекта „Завръщането на черните лешояди в Родопите“ д-р Добромир Добрев от БДЗП.

БДЗП

GPS/GSM предавателите са леки и напълно безопасни за птиците. Те ще позволят на експертите да проследяват в реално време първите полети на младите черни лешояди, техните придвижвания, местата за хранене и предизвикателствата, с които ще се сблъскат в дивата природа.

След 33 години: Черни лешояди отново се размножават в Източните Родопи

Получените данни ще помогнат да се разбере повече за живота на младите птици в природата, какви маршрути използват и къде са изложени на рискове. Тази информация е от ключово значение за бъдещите дейности по възстановяването на вида в България.

Както вече съобщихме, през тази година три двойки черни лешояди успешно излюпиха малки - първото доказано успешно размножаване на вида в българската част на Източните Родопи от 1993 г. насам.

Това е резултат от усилията по реинтродукцията, започнали през 2022 г. от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Фондация „По-диви Родопи“, испанската организация GREFA и Rewilding Europe. До момента в природата са освободени 40 черни лешояда.

БДЗП

Природата невинаги е благосклонна и за съжаление само две от трите малките успяха да оцелеят. Но всяко едно от тях е огромна победа за усилията по завръщането на този изключително рядък вид у нас.

Дейностите по реинтродукцията се осъществяват в рамките на LIFE проекта „Завръщането на черните лешояди в Родопите“ (№ 101148254 — LIFE23-NAT-BG-LIFE Rhodope Vulture), координиран от Българското дружество за защита на птиците, с партньор в България Фондация „По-диви Родопи“. Проектът е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз и Rewilding Europe.