До края на деня днес на сайта на Народното събрание ще бъдат качени всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и прилежащите документи към тях, съобщи председателят на правната комисия Янка Тянкова от „Прогресивна България“ на брифинг в парламента.

Ще можете да се запознаете с кандидатите и да направите сами преценка за техните качества, посочи тя.

На въпрос дали „Прогресивна България“ остава зад позицията си да разговаря с всички политически формации без ГЕРБ и ДПС, Тянкова посочи, че публично оповестените от партията становища по този въпрос би следвало да се поддържат. Всяка една достойна кандидатура, която е внесена в рамките на срока, следва да бъде изслушана и подкрепена, ако заслужава да бъде подкрепена, добави тя.

Янка Тянкова представи и приетите вчера в пленарната зала на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс относно защитата на журналисти при т.нар. дела шамари.

Тя обясни, че се въвежда едно ново за нашето законодателство производство, засягащо публичното участие на ответника. То има за цел да инкорпорира в нашето законодателство директива на ЕС от 2024 г., посочи Тянкова. Тя е известна като директивата „Дафни“, посветена изцяло на битката с корупцията по висшите етажи на властта, която е водила една добре известна на всички журналистка – Дафне Галиция, каза Тянкова. След нейното убийство всички държави членки на ЕС инициират създаването на тази директива.

Този законопроект ще даде една превенция и възможност на всички граждани да разберат, че най-после в България има законодателство, което защитава справедливия обществен интерес, посочи още Тянкова.

За първи път управляващото мнозинство предлага промяна в закон, който да защитава хората, които биха могли да бъдат най-големите му критици, каза народният представител от „Прогресивна България“ Николета Тодорова.