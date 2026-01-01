Пиърс Броснан е убеден, че сравнително неизвестен актьор ще бъде избран за следващия Джеймс Бонд.

73-годишният актьор, който изигра агент 007 в четири филма между 1995 и 2002 г., коментира избора на следващия Бонд, докато ръководството на Amazon MGM Studios се подготвят да обявят кой ще поеме ролята след Даниел Крейг.

Броснан смята, че сред кандидатите има много талантливи актьори, но е убеден, че ролята няма да бъде поверена на вече утвърден актьор.

„Сега съм просто част от публиката, която чака следващия Бонд и му пожелава успех. Има много добри кандидати. Много страхотни актьори. Виждам ги. Следя какво се случва. Те спокойно могат да направят нещо напълно неочаквано и да изберат някого, за когото никой от нас не е чувал“, заяви той пред вестник „Таймс“.

На въпрос кого би избрал за следващия Бонд, Броснан отговори: „Не бих избрал никого. Съпругата ми каза да не казвам нищо, а аз вече казах твърде много. Защото, щом кажа нещо, то се разпространява навсякъде и после си патя“.

Сред кандидатите за желаната роля са Джак Лоудън, Харис Дикинсън, Арън Тейлър-Джонсън, Джейкъб Елорди и Калъм Търнър.

Гари Олдман наскоро намекна, че ролята вече е поверена на Джак Лоудън, неговия колега от сериала „Бавни коне“.

„Говори се, че [Джак] е в краткия списък. Скоро ще разберем, нали? Защото вече са го избрали. Вече са направили своя избор, но все още не са го обявили. Така че стискам палци за Джак“, каза Олдман в интервю за канадското предаване The Morning Show.

Ако Джак Лоудън получи желаната роля в предстоящия филм на режисьора Дени Вилньов, той може да си партнира на екрана със съпругата си Сърша Ронан.

32-годишната акриса неведнъж е изразявала интерес към ролята на злодей във филм за Джеймс Бонд.

„Искам да играя мрачна роля. Казах, че искам да бъда злодей в Бонд и съм напълно сериозна. Мисля, че би било наистина интересно да има млада жена злодей. Особено за момичетата и жените би било интересно да видят някого, който може да насочи целия този натрупан гняв в определена посока. От драматургична гледна точка това е интересно. Така че с удоволствие бих изиграла още такива роли“, заяви тя пред списание Empire миналия месец.