През изминалото денонощие планинските спасители са се включили в няколко акции за оказване на помощ на пострадали. Парапланерист е бил със счупено бедро в района на Сопот. Планинските спасители са помогнали на още един парапланерист да бъде свален от дърво. Германски турист е бил издирван в района на Средна гора. Български турист е бил загубен между Алеко и Бистрица, но е бил открит.

Спасителни акции в планината: Помогнаха на изгубени туристи край Враца и пострадал под връх Безбог

Много добри са условията за туризъм днес, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

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