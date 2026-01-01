Дракони, мед и шафран превземат Ямбол: Фермерски празник среща българските занаяти с Китай

Ямбол се готви за необичаен уикенд, в който българските традиции ще се срещнат с китайската култура. На 12 и 13 септември Градският парк ще бъде домакин на 17-ото регионално фермерско-занаятчийско изложение, което този път е част от Фестивала на драконовите лодки, съобщиха от Общината.

От 9:00 до 20:00 часа при арката на парка, в близост до моста над река Тунджа, жители и гости на града ще могат да се срещнат с производители и занаятчии от региона, да опитат местни продукти и да надникнат отблизо в традиционни занаяти.

На щандовете ще има пчелен мед и пчелни продукти, билки, шафран, натурална козметика, изделия от лавандула, местни вина, сезонни плодове и зеленчуци, студено пресовани сокове, месни и млечни продукти, брашна, масла, сладки изкушения и различни видове хляб.

Община Ямбол

Ще има и истински парад на занаятите - български бродерии и народни мотиви, керамика, дървени изделия, бижута, плетени играчки, вълнени сувенири, народни носии, шевици, ръчно изработени сапуни и ароматни свещи.

Специален гост ще бъде майстор ковач, който ще покаже пред публиката как се раждат изделията от ковано желязо. Посетителите ще могат да наблюдават и демонстрации на изливане на картини с горещ восък, рисуване върху стъкло и изработка на бижута.

А докато българските майстори и производители представят традициите на региона, фестивалът ще добави и китайски щрих - с възможност за опитване на китайски специалитети и среща с елементи от китайската култура.

17-ото регионално фермерско-занаятчийско изложение се организира от фондация „Ямбол - вкус и традиции“ в партньорство с Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата.

След специалното септемврийско издание регионалните изложения ще продължат да събират местни производители и занаятчии всеки последен четвъртък и всяка втора събота от месеца.

В Ямбол този уикенд явно ще има от всичко по много - вкус, традиции, майсторлък и драконов дух.