Най-малко петима души загинаха, а 40 бяха ранени в катастрофа с туристически автобус в източната част на Швейцария, съобщиха местните власти, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Трима от пострадалите са в тежко състояние, седем са със средно тежки наранявания, а 30 са леко ранени.
Cinq morts et 40 blessés dans l’accident de car de tourisme https://t.co/ssACGKeqFm pic.twitter.com/x6BNXZ5d6I— Actualités Suisse (@SuisseSUI) September 11, 2026
Автобусът, превозващ туристическа група от Нидерландия, е излязъл от пътя и се е преобърнал вчера следобед в отдалечен алпийски район между населените места Зуш и Цернец в кантона Граубюнден. На мястото са били изпратени екипи на полицията и спешните служби. По данни на полицията в автобуса са пътували 45 възрастни.
A number of people were killed and several others injured after a bus carrying a Dutch tour party flipped over in a remote Alpine region of eastern Switzerland, police said https://t.co/vxPv0V1mgq pic.twitter.com/saGmQs40df— Reuters (@Reuters) September 11, 2026
Самоличността на петимата загинали, всички пълнолетни, все още не е установена официално. Публикувани кадри от мястото на произшествието показват автобуса, преобърнат на едната си страна край пътя, заобиколен от полицейски автомобили и екипи на спешните служби.
Five dead, 40 injured in tour bus crash in eastern Switzerland https://t.co/DTKDYP5c8a— Shropshire Star (@ShropshireStar) September 11, 2026
Представител на Нидерландската асоциация на туристическите компании, потвърди, че автобус на компанията е претърпял тежка катастрофа. Според предоставената от туроператора информация пътуващите са нидерландски граждани. Прокуратурата и полицията са започнали разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.