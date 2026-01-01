Седем мъже са арестувани, след като други четирима бяха намушкани с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, като един от пострадалите е в критично състояние, съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия/ДПА.
Служители на реда са били извикани около 14:15 ч. заради сигнал за сбиване на главната търговска улица в Бромли, съобщи лондонската полиция.
По-късно криминалисти и фотограф от полицията бяха забелязани да работят на мястото, а на земята бяха поставени маркери за веществени доказателства.
Там пристигнаха и полицаи, медицински и хеликоптер.
🇬🇧 Four people have been hospitalized following a stabbing at a KFC restaurant in London, Sky News reports.— Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 10, 2026
One of the victims is in critical condition, and medical personnel are fighting to save his life. The motive for the attack is not yet known. pic.twitter.com/B1KlY6Qc9O
Трима от четиримата ранени са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им, а един остава в критично състояние, съобщи полицията.
Няколко улици останаха затворени вчера следобед, а движението в района на инцидента беше затруднено, съобщи британската автомобилна организация AA.
Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът „Чърч Хаус Гардънс“ беше отцепен.
„Разследването продължава и към момента няма данни за заплаха за обществеността“, заяви говорител на лондонската полиция.