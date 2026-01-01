Откриха оранжерии с марихуана при две операции във Великотърновско, съобщиха от МВР.

МВР

На 10 септември е извършена проверка в имот в село Равново, обитаван от 52-годишен мъж от Варна.

Откриха оранжерия за отглеждане на канабис в жилище в Банско

Намерени са оранжерии с 856 растения от рода на конопа с височина от 50 см до 3 метра. Мъжът е задържан.

Същата вечер в гориста местност край село Козаревец двама мъже са засечени в момент на полагане на грижи за отглеждането на растения от рода на конопа.

МВР

Мъжете - на 28 и 41 години, направили опит да избягат от мястото, но служителите осуетили това намерение и ги задържали.

По двата случая са започнати досъдебни производства под наблюдението на Районните прокуратури.