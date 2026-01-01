Апелативният съд във Варна остави в ареста 33-годишната Александрина Тотева, обвинена за смъртта на едногодишно дете. Делото пред втората инстанция е образувано по жалба на жената срещу определението на Варненския окръжен съд, с което тя бе задържана под стража. Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Детето е било открито в безпомощно състояние на 30 август. Според прокуратурата към момента има данни за съпричастност на Тотева към престъплението. Съдебно-медицинската експертиза е установила, че върху детето е било упражнено насилие.

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По време на съдебното заседание са представени данни от аутопсията, според които детето е починало поне два-три дни преди да бъде подаден сигнал. Причината за смъртта е черепно-мозъчна травма, като по тялото са установени множество наранявания, съобщава "24 часа".

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Съдът е изяснил още, че преди смъртта си детето е било откарано в болница със счупена ръка, където е установена и бронхопневмония. То обаче е било прибрано вкъщи, вместо да остане за лечение. По данни, цитирани от онлайн ежедневника, бронхопневмонията не е причина за смъртта.

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В съдебната зала Тотева е заявила, че е била във връзка с бабата на детето Виолина Кантанова и че е полагала грижи за него през последните три-четири месеца. Тя отрича да е употребявала наркотици от април. Жената обаче има условна присъда за шофиране под въздействието на наркотични вещества, която в момента е в изпитателен срок.

Пред съда Тотева е изразила съжаление за случилото се и е заявила, че детето е паднало. Тя твърди още, че бабата го е шляпала по дупето няколко пъти и че не е гледала детето срещу заплащане.

Според служебно назначения ѝ адвокат Антон Жожев детето е било оставено от майката, бащата, а впоследствие и от дядо му. Адвокатът е посочил и обстоятелства около поведението на бабата, които според него са важни за случая.

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Разследването продължава.