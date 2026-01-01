Продължава разследването за смъртта на едногодишно дете във Варна.

Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки.

На адреса пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които установили, че детето е починало.

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Назначената съдебномедицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми.

В хода на разследването органите на реда установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето.