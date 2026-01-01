57-годишен мъж е задържан в Силистра за притежание на високорискови наркотични вещества с цел разпространение, съобщиха от полицията.

Арестът е резултат от продължителна оперативно-издирвателна работа на служители от сектор „Криминална полиция“ към Районното управление в града.

В рамките на специализирана полицейска операция, проведена вчера, криминалистите установили и задържали мъжа, който е известен с предишни криминални прояви. При извършен обиск у него били открити 5,9 грама кокаин, като веществото е реагирало положително при полеви наркотест. Последвало претърсване в дома му в Силистра, където служителите на реда намерили още 13,6 грама от същия наркотик, както и електронна везна и полиетиленови опаковки, използвани за разфасоване.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство.