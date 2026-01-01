Министър-председателят Румен Радев ще връчи почетните отличия „Национална диплома“ за учебната 2025/2026 година на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование и на трите матури, включително и на допълнителната, която е по желание.

Събитието ще се състои на 11 септември, от 11.00 часа в Националния археологически музей.

Почетните отличия се връчват ежегодно от МОН на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.