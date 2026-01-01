Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, считано от 10 септември, старши комисар Петър Ванев поема поста директор на ОД на МВР-Русе.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов официално представиха новия директор пред състава на Областната дирекция.

Старши комисар Петър Ванев е роден през 1981 г. в Русе. Завършил е Английската езикова гимназия „Гео Милев“ в родния си град, а висшето си образование - в Академията на МВР в София.

Полицията в Разград е с нов шеф, главен комисар Николов го представи (СНИМКИ)

Професионалният му път в системата на МВР започва в сектор „Криминална полиция“ на Пето РУ-СДВР. След това работи в сектор „Престъпления, свързани с МПС“ в СДВР. От 2008 г. е служител в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР.

През юни 2019 г. е назначен за началник на сектора, а от 2021 г. до януари 2026 г. е началник на РУ-Две могили. От февруари 2026 г. до момента е директор на ОД на МВР-Разград.

Старши комисар Ванев владее английски, френски и румънски език. Преминал е редица международни курсове и специализации в Европол в областта на противодействието на кражбите и трафика на МПС, противодействието на футболното хулиганство и експлоатацията на Шенгенската информационна система.

Завършил е обучение и е преминал стаж в Националното училище за офицери от полицията в Кан–Еклюз, Франция. Има завършен курс в Академията за правоприлагане (ILEA) в Будапеща.

Старши комисар Ванев е магистър на ВА „Г. С. Раковски“ по специалността „Организация и управление на корпоративната сигурност“, както и на ВУ „Васил Левски“ със специалност „Национална сигурност“.

Завършил е програмата „Лидерство и предприемачество“ в Babson College, Бостън, САЩ, както и Полицейската академия в Дубай и Технологичния институт „Рочестър“, където е придобил професионална диплома „Иновации и лидерство в полицията“.

Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията (RAN) към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместни българо-румънски инициативи за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността.

Старши комисар Ванев е участвал в редица международни и национални форуми, посветени на сигурността в интернет и противодействието на детската престъпност.

ОД на МВР-Русе

През 2009 г., по време на тематичните проверки за готовността на България и Румъния за присъединяване към Шенгенското пространство по линия на полицейското сътрудничество, е участвал в работните групи, подготвяли нормативните документи за прилагане на Шенгенското законодателство в България.

През 2025 г. е участвал и в Първата комплексна оценка. Участвал е в разработването и реализирането на проекти в областта на полицейското сътрудничество, превенцията на престъпността и други направления от дейността на МВР.

За постигнати високи резултати в служебната си дейност старши комисар Петър Ванев е награждаван многократно. През 2007 г., като служител на СДВР, е удостоен с колективна награда „Полицай на годината“. Носител е и на две отличия - Почетен знак на МВР - III и II степен.