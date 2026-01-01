Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и заместник министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов пристигнаха в Разград, за да представят старши комисар Диян Минков като директор на ОД на МВР-Разград.

Пред ръководния състав на дирекцията и.д. главният секретар подчерта, че ангажиментите и приоритетите, по които МВР работи, са ясно очертани и се надява да продължи тяхното качествено изпълнение.

Главен комисар Николов сподели мнение, че трусове в ОД на МВР не се очакват, предвид факта, че старши комисар Минков от години познава служителите и е ръководил структурата в периода 2021-2023 година, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Разград

Минков е роден на 23 август 1977 г. Завършил е висшето си образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2000 г. със специалност „Машинен инженер“.

Професионалния си път в системата на МВР започва през 2004 г. в сектор „Икономическа полиция“ към ОД на МВР, като последователно преминава през всички нива в направлението и заема ръководни длъжности в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. През 2021 г. е назначен за заместник-директор на ОД на МВР и началник на отдел „Криминална полиция“, а в периода 2021-2023 г. е директор на дирекцията.

От август 2023 г. до февруари 2026 г. работи в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи по стратегически въпроси, свързани с националната сигурност. От 27 февруари 2026 г. бе временно преназначен за Директор на ОДМВР-Русе.

Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 10 септември старши комисар Диян Минков се връща на титулярната си длъжност като директор на Областна дирекция на МВР-Разград.