Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена, представили неистински документи пред служителите на летище „Васил Левски“, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 9 септември около 06.00 ч., обвиняемите Ц.У. и Д.К. при проверка на пътниците на трасе „Заминаване“ на летище „Васил Левски“ в гр. София представили неистински визови стикери. На документите е придаден вид, че са издадени от посолството на Република Полша в Шанхай.

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По случая са образувани две досъдебни производства.

Предвид възможността да се укрият, тъй като нямат адрес за пребиваване в България, двамата са задържани за срок до 72 часа.