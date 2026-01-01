Първи участник от отлъченото племе на Обречените в “Игри на волята” беше елиминиран тази вечер. Културистът Петър Петров събра най-много гласове по време на срещата на изгнаниците край огъня и се сбогува с мечтата за участие в голямата игра.

Денят в Дивия север започна с трудно решение. Новото попълнение на Канарите Юлия избра на изпрати Йоанна на Блатото, въпреки колебанията си. Така студентката в Италия ще трябва да се бори за своето място в надпреварата с останалите обитатели на най-суровата територия.

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След това на Арената излязоха и тримата капитани във Войната на племената - Добромира, Иван и Симона. Битката помежду им протече изключително оспорвано, а успехът за лидера на Зелените дойде броени секунди преди опонентката му от Сините да успее да триумфира. Победителят Иван избра да спаси от битка за оцеляване инфлуенсърката Теодора и да се лиши от наградата от 50 златни гроша, за да осигури ценни хранителни запаси за племето си.

Утре от 20:00 ч. по NOVA за останалите номинирани Матей, Исус, Боян, Пламена и Мария предстои участие в Съвета на осъдените, където ги очакват непредвидими изненади, а след битката за спасение един от тях ще напусне “Игри на волята” завинаги.