Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи 2,2 тона храни с неизвестен произход при проверка на два автобуса и един бус.

Проверката е извършена след сигнал от служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ на входа на село Крушевец, община Созопол. Превозните средства са влезли в страната през ГКПП „Малко Търново“, съобщиха от БАБХ.

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Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Бургас са установили 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички със сирене и кайма в багажните отделения на превозните средства. Овчите изрезки са били разпределени в 58 сака.

Храните са били без етикети и идентификационна маркировка и без документи за произход и проследимост. Единият автобус е с турска регистрация, а другият автобус и бусът - с румънска.

БАБХ

При обход в гориста местност на служители от „Гранична полиция“ в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки, в идентични по вид опаковки с тези в превозните средства, с общо тегло 360 кг.

Цялото количество е насочено за унищожаване. На водачите на трите превозни средства са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Агенцията напомня, че при съмнение за нарушения гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на Агенцията или на горещия телефон 0700/ 122-99.