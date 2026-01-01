Третият онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026 превърна феновете в ключови играчи в битката между #teamChristoferWhite и #teamKriskata. С участието си в мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“ те трупаха точки за своя отбор и имаха пряко влияние върху надпреварата за титлата Fiber Champ.

В началото на лайвстрийма зрителите бяха призовани да изберат своя отбор и да се включат в играта. Рестартът на класацията даде старт на новия кръг, в който отборът с повече точки от своите поддръжници спечели 150 GIGA BITS, а тримата най-добри играчи добавиха още 100 GIGA BITS към актива на своите отбори – 60 за първото, 30 за второто и 10 за третото място. Представянето на публиката в мобилната игра има ключова тежест в надпреварата, като формира около една трета от всички точки, които двата отбора могат да спечелят.

Vivacom

Третият онлайн турнир се превърна в трибуна за същинска геймърска битка. Двата отбора се впуснаха в поредица от гейминг предизвикателства, сред които Miles & Kilo и Avatar Legends: The Fighting Game, Adventure Time: Battle Party.

След третия онлайн рунд #teamChristoferWhite запазва лидерството със 1195 GIGA BITS срещу 675 GIGA BITS за #teamKriskata. Разликата между двата отбора вече е 520 GIGA BITS, което прави битката за титлата Fiber Champ още по-оспорвана преди последния онлайн рунд и големия финал.



Така феновете не просто подкрепят любимия си отбор, а реално променят резултата от надпреварата. Предстои още един кръг, в който всеки резултат може да обърне класирането преди големия финал на живо на 17 октомври.

Паралелно с онлайн турнира, в YouTube канала на Vivacom излязоха пети и шести епизод от поредицата Vivacom GAME ON 2026. В петия епизод Kriskata и Christofer White се изправят пред ново предизвикателство в най-трудния Escape Room досега, а в шестия двамата се връщат обратно в училище за поредното изпитание по пътя към титлата Fiber Champ. Двата епизода продължават историята на супергероите извън гейминг арената и добавят нови предизвикателства към надпреварата между двата отбора.

Vivacom

Vivacom GAME ON 2026 е най-мащабният и зрелищен сезон досега, който пренася феновете в супергеройска вселена. Гейминг турнирът продължава с още един онлайн рунд, в който двата отбора ще се борят за ценни GIGA BITS преди големия финал на 17 октомври в Joy Station. Там феновете ще могат да се срещнат с любимите си геймъри, да участват в игри и активности на партньорските щандове и да станат свидетели на развръзката в битката за титлата Fiber Champ.

Повече информация за турнира, актуалното класиране и предстоящите GIGA битки можете да откриете на сайта на Vivacom.